Поставлять за границу будут только избыточную мощность.

Украина возобновит экспорт электроэнергии. Министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий экспортные поставки в условиях профицита генерирующей мощности.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей с запасом мощности. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг – открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры", – заявил министр.

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Отмечается, что европейская сеть операторов энергорынка готова принять до 400 МВт украинской электроэнергии. Но фактические объемы поставок будут зависеть от времени суток и ситуации на самом рынке.

"Обеспечение электроэнергией наших потребителей – это безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации", – подчеркнул Галущенко.

Ситуация в украинской энергетике

С середины октября Россия перешла к стратегии массированных ракетных обстрелов энергетических объектов Украины с целью нанести максимальный вред экономике и создать гуманитарный кризис, оставив население без света, тепла и воды в условиях зимы.

После серии обстрелов украинская энергосистема понесла значительный урон и к середине зимы ситуация с электроэнергией была критической. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Киеве.

Однако в конце января ситуация с электроэнергией стабилизировалась и к середине февраля веерные отключения света перестали быть повсеместными. Проблемы были только локальными – в отдельных регионах. В конце марта министр энергетики заявил, что Украина готова снова экспортировать электричество в Европу.

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