По его словам, везде, где есть Украина, будет украинский флаг и нигде не останется этого зверства – рашизма.

Российские оккупанты повторяют в Украине то, что делали нацисты, разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам, которое обнародовано в Telegram.

Он отметил, что сегодня в нескольких украинских городах должны были бы отмечаться их дни – Дни города, в частности, в Херсоне и Бердянске, которые пока остаются под контролем оккупантов.

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"Пока. Какие бы силы оккупанты ни тратили на них, что бы они там ни рассказывали, наш Херсон и наш Бердянск ни на одну минуту не теряли своей украинской души, ни на одну минуту не теряли веры в Украину. И ни на одну минуту мы о них не забываем и обязательно вернемся", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что будут освобождены и другие области, вся наша земля, так же, как Киевщина, Черниговщина, Сумская и Харьковская области.

"Везде, где есть Украина, будет наш флаг и нигде не останется этого зверства – рашизма, который повторяет то, что делали нацисты. Они разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи... Масштаб не на всю Европу... Но принцип тот же", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, российские оккупанты организуют лагеря, где собирают людей, чтобы убить.

"Депортации. Сожженные города и деревни, уничтоженные полностью – ничего не остается живого после рашизма. Ракетный террор. Массовые захоронения. Пыточные. Жесточайшие издевательства над еще живыми людьми. И безграничная, ничем не прикрытая ненависть, с которой они оправдывают эту войну, которую они и начали", - сказал президент Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский рассказал, от чего зависит срок завершения войны.

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