В частности, ускорение шагов по оказанию помощи будет означать ускорение украинской победы на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, от чего зависит срок завершения войны.

Об этом глава государства сказал в интервью Reuters, видео общения обнародовано на странице президента в Facebook.

В частности, глава государства сказал, что сейчас "рано говорить об окончании войны".

Видео дня

При этом, у него уточнили, как он видит завершение войны и победу Украины, а также как долго война продлится.

"Я считаю, что на сегодня я могу стопроцентно акцептировать тот факт, что эта война зависит от сроков, которые связаны только с поставкой оружия. И только с этим", - подчеркнул Зеленский.

В частности, как убежден президент, ускорение шагов по оказанию помощи для Украины будет означать ускорение украинской победы.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризации" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на Артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: