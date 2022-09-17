Накануне Пентагон сообщил, что первые комплексы NASAMS Украине передадут в течение двух месяцев.

Военный эксперт Олег Жданов резко высказался о том. что западные партнеры не спешат предоставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), такие как IRIS-T и NASAMS.

Свое мнение он высказал в YouTube.

"Если честно, хочется уже рыдать над этими вещаниями о поставках… Действительно, складывается впечатление, что быстрее у Российской Федерации закончатся ракеты, чем нам поставят эти батареи", – отметил експерт. Видео дня

"Германия "петляет", как заяц, то поставляет, то не поставляет, то вот-вот, то задерживается… Ну, это уже просто какое-то издевательство", – добавил Жданов.

При этом эксперт напомнил о городах, которые сейчас особенно часто обстреливаются россиянами, это Николаев, Харьков и Кривой Рог.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с 5 странами предоставление нашему государству систем противовоздушной обороны.

Как известно, во второй половине августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят комплексы NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ранее высказывалось, мнение, что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS с ракетами к ним смогут прикрыть максимум два объекта.

На днях, 13 сентября, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что от западных партнеров Украина ожидает не только NASAMS, но и немецкие системы IRIS-T,.

Вас также могут заинтересовать новости: