Оккупанты попали по инфраструктурному объекту, жилым домам и ресторану.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, погибла женщина, еще 16 человек получили ранения.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, 15 октября, около 02:30, враг атаковал город, предварительно - ракетами типа С-300. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили.

"Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь", - рассказал чиновник.

Как уточнили в региональном главке ГСЧС, в одном из районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили, где возникли пожары, которые оперативно ликвидированы на площадях 30 кв. м и 400 кв. м:

"В другом районе загорелись ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар площадью 1400 кв. м ликвидирован подразделениями ГСЧС".

По данным спасателей, в результате попадания боеприпасов и их обломков погибла женщина. Всего от ГСЧС к ликвидации последствий привлечено 77 человек, 14 единиц техники.

В ГУ Нацполиции Николаевской области рассказали, что на местах событий полицейские оградили территорию и перекрыли движение транспортных средств. Правоохранители фиксируют последствия военных преступлений, а также оказывают помощь гражданам. Начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как писал УНИАН, 14 октября российская оккупационная армия атаковала Одесский морской торговый порт, повреждены два гражданских иностранных судна, погиб человек, еще 8 - ранены.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что все пострадавшие - гражданские. Повреждения уже второй раз получило сухогрузное судно под флагом Палау OPTIMA. Неделю назад это же судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой.

Тогда пострадали иностранцы - члены экипажа. Другое поврежденное 14 октября судно - NS Moon (флаг Белиза). Также во время атаки повреждены склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.

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