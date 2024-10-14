Цель врага - перерезать дорогу, которая соединяет Курахово и Запорожье и заставить ВСУ самих отойти от Курахово.

Оккупанты могут захватить Курахово без значительных усилий, заставив ВСУ отойти от города, и для этого им нужно перерезать ключевую трассу, перекрыв обеспечение наших военных.

Как рассказал в эфире "Эспрессо" военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак, на прошлой неделе россиянам удалось пройти на границе Донецкой и Запорожской областей, в районе Гуляйполя и Большой Новоселки, около 1 км вглубь территории Украины.

"Не надо быть большим аналитиком, открываем карту DeepState и видим, что дальше для захватчика большая цель - перекрыть дорогу, которая соединяет Курахово с городом Запорожье. Это чтобы сделать пребывание наших военных в Курахово и в его окрестностях невозможным, и заставить украинское командование отойти из этого населенного пункта, и таким образом россияне смогли бы сделать большой захват, не прилагая значительных усилий", - пояснил он.

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Эксперт отметил, что сейчас самая сложная ситуация на направлении Селидово и Покровска. Штурмовые группы врага проводят постоянные атаки, чтобы захватить Селидово, а затем для них откроется Покровск. Кроме того, происходит продвижение в Торецке, "россияне захватывают улицу за улицей, дом за домом".

"Как по мне, неприятная сейчас ситуация складывается на юге, не скажу, что критическая, но там фиксируют передвижение тяжелой техники армии РФ без тактических отметок в направлении Бердянска", - отметил эксперт.

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Как отмечал ветеран АТО Евгений Дикий, после оккупации Угледара теоретически россияне могли бы развивать наступление в направлении Днепра и Запорожья. Однако у врага пока нет сил для подобных действий. По его словам, россияне вернутся на Покровск и скорее всего, для них промежуточная цель на ближайшее время - это Торецк.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что российские войска в ближайшее время начнут наступать на город Курахово "в лоб", используя большое количество техники. По его словам, оккупанты планируют давить на этот населенный пункт как с юга, так и с востока.

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