Сухогрузное судно уже второй раз попало под обстрел.

Сегодня, 14 октября, российская оккупационная армия снова атаковала Одесский морской торговый порт, повреждены два гражданских иностранных судна, погиб человек, еще 8 - ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время воздушной тревоги в Одессе прозвучало несколько мощных взрывов. Военные предупредили об угрозе баллистического удара.

Потом вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что РФ осуществила очередную атаку на Одесский порт.

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"В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские", - подчеркнул чиновник.

Также, по его словам, повреждения уже второй раз получило сухогрузное судно под флагом Палау OPTIMA. Неделю назад это же судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранцы - члены экипажа. Другое поврежденное сегодня судно - NS Moon (флаг Белиза).

Кроме того, во время атаки повреждены склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили. По словам Кулебы, при этом российские террористы "отчитываются" о якобы попадании в военные объекты:

"В реальности - цели одни и те же: гражданские суда, зернохранилища, терминалы. Инфраструктура, благодаря которой мы обеспечиваем продовольственную безопасность мира, которую Россия в очередной раз ставит под угрозу, нивелируя все нормы международного права".

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадавшие сейчас находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Все раненые и погибший - работники припортовой инфраструктуры.

Важные новости Одессы - что сообщалось

Напомним, вечером 9 октября российские террористы нанесли баллистический удар по Одесской области, был поврежден гражданский контейнеровоз под флагом Панамы - судно Shui Spirit.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что удар по Shui Spirit - уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Погибли 8 человек, из них двое - 26-летний парень и 46-летний мужчина - от полученных ранений скончались 10 октября в больнице.

Ранее оккупанты ударили в Одесском порту по гражданскому судну OPTIMA под флагом Палау, которое зашло для загрузки. В результате атаки погиб 60-летний украинец, который работал в частной компании, обрабатывающей грузы. Также пострадали пятеро иностранцев.

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