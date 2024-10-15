От Торецка почти ничего не осталось, но наши воины держатся, подчеркнул аналитик.

Российские оккупанты в Донецкой области имеют приоритетные цели - города Торецк и Курахово, но они используют последние резервы и по нескольким причинам не смогут продвигаться масштабно.

Об этом в эфире "Апостроф TV" сообщил Роман Свитан - военный эксперт, полковник запаса ВСУ. "У Торецка одна из задач - это прикрывать Константиновку, одну из дорог жизни. Россияне прекрасно понимают эту задачу, поэтому пытаются уже несколько месяцев выдавить наши войска. Дело времени. Если они взялись уже - давят КАБами, от Торецка почти ничего не осталось. Однако наши держатся. С такой динамикой, как РФ движется, они могут и не успеть до осенних холодов, дождей. И у нас есть возможность удерживать этот рубеж", - сказал Свитан.

Он добавил, что россияне имеют успехи как на Кураховском направлении, так и в районе Торецка из-за короткого логистического плеча. По словам эксперта, оно позволяет оккупантам оперативно перебрасывать личный состав и технику.

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В то же время он утверждает, что у Сил обороны есть механизмы для остановки врага:

"Самое главное их (механизмы, - УНИАН) включить, чтобы удержать и первое и второе направление, выйти в осеннюю слякоть Донетчины. По большому счету россияне остановятся, масштабно они уже не смогут продвигаться. И основная причина - это не так дожди, как то, что они уже на грани использования резервов, которые были выделены на летне-осеннюю кампанию. Они используют последние резервы".

Ситуация на фронте остается сложной - важные новости о войне

По данным аналитиков BILD, российские оккупанты продолжают продвигаться в сторону города Курахово. За последний месяц войскам РФ удалось продвинуться к городу на расстояние до 2 километров.

Между тем СМИ сообщают о формировании "особого батальона" в составе ВС РФ, в который войдут военные из Северной Кореи. Отмечается, что к нему могут присоединиться около трех тысяч военных КНДР.

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