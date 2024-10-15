В частности, ветеран российско-украинской войны прокомментировал информацию о захвате большого количества населенных пунктов возле Селидово.

На Донбассе российские захватчики захватывают села из 10 домов, где уже 15 лет никто не живет. Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире на Radio NV.

Гетьман рассказал о ситуации в Донецкой области и о наиболее угрожающих участках боевых действий. В частности, цель российских захватчиков заключается в захвате Покровска. Враг подошел почти вплотную к городу. По разным оценкам, оккупанты находятся от 7 до 10 км от Покровска.

"Далее он был остановлен и уже непосредственно никакого продвижения на город Покровск уже не происходило. Были бои, переменные успехи, позиции менялись, но, по большому счету, продвижения не было", - сказал Гетьман.

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По его словам, враг попытался окружить Покровск с флангов. С севера - это Торецкое направление, а с юга - Кураховское.

"Особенно он активным был на Кураховском направлении. Во-первых, чтобы выровнять линию фронта, потому что Покровский выступ для россиян получился таким, что можно было ожидать (украинских) ударов с фланга, и тогда отрезать вообще группировку, которая тогда подошла почти вплотную к городу Покровск", - отметил Гетман.

Вместе с тем, данные на юге располагается участок боевых действий возле Селидово.

"Там тоже была попытка окружить этот город, сражаться в лоб. Россияне сами понимают, насколько это трудно и какие большие это потери, поэтому они пытались его точить", - сказал Гетьман.

Он добавил, похоже, что Национальная гвардия Украины возле Селидово приостановила наступательные действия врага и сейчас ведутся бои за этот город.

Гетьман отметил, что Силам обороны Украины необходимо дополнительное оружие и пополнение личного состава.

В то же время, он прокомментировал информацию издания Bild о захвате россиянами многих населенных пунктов в районе Селидово.

"Лично я и многие мои знакомые со времен АТО и во время полномасштабной войны были в тех местах на Луганщине и Донетчине, и там были такие небольшие населенные пункты, в которых даже таблички не было... стоит там 3, 4 или 10 домов. В них, возможно уже никто и не жил и не живет давно в этих населенных пунктах. Но юридически они существуют. И когда мы говорим о боевых действиях и говорим, что там врагу удалось захватить или нам освободить населенные пункты, то складывается впечатление, что это большое количество городов и какие-то серьезные действия", - отметил Гетьман.

При этом, по его словам, что бывает так, что эти населенные пункты состоят из пяти домов, в которых 15 лет никто не живет.

"Каждый день в новостях, что захватили 3-4 населенных пунктов... Знаете, участок фронта там несколько десятков, а площадь там не такая большая, а населенных пунктов там, такое впечатление, десятки или сотни. Еще раз, не подавляющее большинство, но большое количество этих населенных пунктов существуют не фактически, а юридически. Они прописаны на карте. Там давно уже никого нет", - сказал Гетьман.

Война в Украине - последние новости с фронта

Ранее, 14 октября, обозреватель издания BILD Юлиан Рьопке сообщил, что Силам обороны Украины удалось остановить продвижение российских оккупантов в районе города Селидово Донецкой области. В то же время, аналитик отмечал, что многие населенные пункты вокруг Селидово уже оккупированы россиянами.

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