Пресс-секретарь Сил обороны юга Гуменюк рассказала, что РФ прокладывает маршрут предстоящей ракетной атаки

Российские войска разведывают готовность украинской системы ПВО, готовясь к массированному ракетному удару по Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг применил точечную ракетную атаку по Николаевской области ракетой Х-59. Вполне, возможно, что это такая разведка боем, попытка проверить готовность систем противовоздушной обороны. Мы видим, что пауза между массированными ракетными атаками, которую выдерживает враг, уже достаточно взвешенная. И это может свидетельствовать о подготовке следующих атак. Они наносят точечные ракетные удары на разных направлениях по территории Украины и пытаются проложить будущие маршруты ракетных ударов", – заявила Гуменюк.

Она также добавила, что в течение последних нескольких дней РФ не использовала для ударов по территории Украины "шахеды".

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"Хотя, мы наблюдаем активность грузовых бортов по направлению Тегеран-Москва. Не исключено, что они выискивают новые площадки и проводят слаживание новых подразделений. Для того, чтобы проводить массированные удары дронами, надо обучить персонал и распределить обязанности. Они осведомлены, что мы знаем места их запуска и уроки, которые выносятся из, например, удара по Бельбеку, они делают из них выводы", – пояснила пресс-секретарь.

Массированные ракетные удары по Украине: что надо знать

На днях представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предупредил, что Россия стала чаще использовать для обстрела Украины баллистику. С 29 декабря 2023 года, когда была одна из самых масштабных атак по территории Украины, оккупанты применили 158 средств воздушного нападения.

Незадолго до этого, в Белом доме подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты малой дальности от КНДР и применяет их для обстрелов Украины.

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