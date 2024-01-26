Пока невозможно идентифицировать, это была ракета KN-23 или KN-24.

Во время одной из недавних ракетных атак РФ по Киеву была выпущена, как минимум, одна севернокорейская баллистическая ракета. Как пишет Defense Express, ее обломки были найдены жителями столицы, которые сфотографировали ее и прислали в редакцию издания.

Как отмечают аналитики Defense Express, на фото виден довольно большой по размерам обломок фюзеляжа, который имеет довольно нехарактерную для российских ракет маркировку, которую пытались стереть.

"Нанесение на ракеты больших серийных номеров характерно только для КНДР. И, скорее всего, Пхеньян пытается создать иллюзию огромного количества таких ракет в своем арсенале. В то же время в РФ вообще не наносит серийные номера на ракеты таким образом", - пишут эксперты.

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В то же время, отмечается в статье, точно идентифицировать обломки и сказать, была ли это ракета KN-23 или KN-24 сейчас довольно сложно, поскольку обломки после сбития разбросаны на достаточно значительной территории. Кроме того, как и в случае с ударом северокорейской ракеты по Харькову, идентификация обломков осложняется банальным отсутствием информации, потому что до сих пор эти ракеты из КНДР не покидали пределы страны, кроме случаев, когда они падали в море.

Россия вероятно ударила по Украине ракетами из КНДР

Как писал УНИАН, американские СМИ со ссылкой на источники в американской разведке распространили информацию о том, что Россия получила баллистические ракеты малой дальности от КНДР и применяет их для обстрелов Украины. Позже эту информацию официально и публично подтвердили в Белом доме.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что изучают обломки примененных ракет и пока не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. При этом военные отметили, что ракеты КНДР – это по сути те же самые советские ракеты, которые и так имеет Россия.

В прокуратуре позже отмечали, что ракеты, которыми российский агрессор ударил по Харькову 2 января, действительно похожи на ракеты Северной Кореи. Они похожи на русские "Искандеры", но не типичны. Примененные ракеты отличаются от них как по внешнему виду, так и технически.

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