РФ атакует прифронтовую зону, где существует сложность с уничтожением таких БПЛА, говорит Игнат.

Россияне начали использовать ударные дроны типа"Shahed" для атак по передовым позициям украинских сил и прифронтовым территориям. Об этом в эфире телемарафона "Единственные новости" рассказал представитель Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Так, комментируя последний массированный удар беспилотниками Игнат отметил, что было две волны атаки россиян "шахедами": первая - началась вечером на восточные, центральные регионы, юг, вторая - утром в западном направлении. За эти две волны был сбит 21 "шахед" из 29 запущенных.

Игнат добавил, что подавляющее большинство БПЛА уничтожили мобильные огневые группы Воздушных Сил и других подразделений Сил обороны. "Особенностью атаки было то, что частью БПЛА - вот собственно те, где меньше удалось сбить - атаковались южные регионы, Херсонщина, Николаевщина. Именно прифронтовая зона, где их сложно сразу уничтожать. Таким образом враг иногда атакует уже и передовые позиции наших Сил обороны и "шахедами". Это с недавних пор случается, но уже имеет место. Именно поэтому, эти 8 несбитых "шахедов" - это атака именно прифронтовых регионов", - пояснил он.

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Игнат также обратил внимание, что враг несколько изменил время атак. "В утреннее время редко было когда запускались"шахеды". А вот видим, что до 10.00 утра или даже позже была воздушная тревога в западных областях, в частности Хмельницкой и Тернопольской", - прокомментировал он.

Относительно массированных ракетных атак по объектам инфраструктуры Украины, которые в этом году проводит Россия, представитель Командования Воздушных сил сказал, что не видит в целом чего-то нового, вопрос лишь в количестве средств воздушного нападения.

"И информация появляется, что уже где-то из Северной Кореи появляются баллистические ракеты. Их уже классифицируют, как похожие на "Искандеры" в открытых источниках. Но мы, в Воздушных силах, пока не имеем информации, действительно применялись они, или нет", - отметил Игнат.

Остатки ракет, отметил Игнат, исследуются. "ВПК России и Северной Кореи тесно связаны... вероятно, что баллистические ракеты, которые моужть передаваться от Кореи (Северной) где-то чем-то похожи на те, которые Россия изготавливает сама. Поэтому понять, какая это-корейская или русская - будет трудно, потому что ракета, которая еще и по баллистической траектории атакует, она при подрыве разрывается на тысячи обломков. А идентифицировать можно, найдя что-то уцелевшее с какой-то маркировкой. Ну, я думаю, что Соединенные Штаты что - то знают, потому что уже созван СНБО", - отметил Игнат.

Атаки БПЛА по Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 января российские оккупанты запустили из РФ и оккупированного Крыма 29 дронов, украинская противовоздушная оборона сбила 21 из них.

Ранее Юрий Игнат отмечал, что захватчики запускают дроны ночью, чтобы держать Украину в напряжении.

Использование РФ баллистических ракет из КНДР против Украины:

Вчера в Белом доме сообщили, что РФ во время новогодних праздников Россия дважды била по Украине баллистическими ракетами, которые передала КНДР. Координатор Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби добавил, что оккупанты хотят купить аналогичное вооружение ближнего радиуса действия у Ирана.

Аналитики издания Defense Express считают, что Москве могли передать баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Соединенные Штаты Америки уже созвали заседание Совета Безопасности ООН по этому поводу. Киев хочет провести чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО.

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