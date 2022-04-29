Алексей Данилов прокомментировал так называемый "референдум", который Россия готовит на оккупированной части Херсонской области.

Россия не сможет легитимизировать свой контроль над оккупированными территориями.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Радио Свобода.

Он прокомментировал так называемый "референдум", который Россия готовит на оккупированной части Херсонской области.

"Это не референдумы. Это обычная классика рашистов, которая используется для якобы легализации тех действий, которые они проводили. Они не имеют никакого ни юридического, ни международного значения. Это обыкновенный рашизм, который на сегодня "цветет", к большому сожалению, на территории РФ... Я более чем уверен, что даже если произойдут какие-то действия там, они точно не могут тянуть ни на какой референдум, потому что Россия не имеет никакого отношения к нашим территориям", – сказал Данилов.

Он также назвал классической российской практикой попытку ввести в оборот рубли на захваченной территории.

"Когда они захватывают ту или иную территорию, они хотят поменять банковскую систему. Насколько это приживется на Херсонщине, я сказать точно вам могу – не приживется. Некоторое время они могут иметь какие – то попытки сделать такую валюту-псевдовалюту, которая должна двигаться на этой территории. Но, имея в виду то сопротивление, которое оказывают херсонцы и все граждане нашей страны, я более чем уверен, что это на короткий промежуток времени", – заявил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что демократический мир должен отреагировать мощными санкциями на строительство оккупантами застенков и введение рублевой зоны на юге Украины.

Херсон оккупировали российские войска 2 марта. После этого в городе систематически проводились митинги в поддержку Украины. При этом российские военные не гнушались использовать оружие против безоружных жителей Херсона.

В оккупированном Херсоне оккупанты заявили, что намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". Изначально его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, затем перенесли на 27 апреля.

В связи с чем президент Украины Владимир Зеленский предупредил российскую сторону о выходе Украины из переговорного процесса в случае проведения "референдума" в Херсоне. После чего в МИД РФ заявили, что "не знают ничего "о готовящемся в городе "референдуме".