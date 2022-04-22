Секретарь СНБО убежден, что вскоре Херсонская область вернется в довоенное время.

Никакой так называемой "Херсонской народной республики" на территории Херсонской области не будет.

Об этом в интервью, которое транслировалось во время совместного телемарафона, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что сегодня происходит в Херсонской области, нам вполне известно. Известна ситуация, что они хотят сделать. Мы считаем, что это такое же искусственное действо, как сама РФ, – искусственная история, созданная в свое время. Собрали всех и говорят, что мы русские. Давайте посмотрим, как оно там будет происходить. Мы не признаем, никоим образом, всех тех событий, которые там происходят, начиная с так называемого крымского референдума 2014 года, все, что происходило на территории Донецкой, Луганской области. Смотрите, это такая технология, которую они считают, что они уже ее отработали, и она им будет давать какую-то пользу", – отметил он.

Данилов подчеркнул, что на территории Херсонской области ни одной так называемой республики не будет.

"Никакой "ХНР" не будет! Там будет Украина! Просто нужно некоторое время, чтобы там все вернулось, как было до войны. Это обязательно произойдет, и произойдет в ближайшее время. Я в этом уверен", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Херсоне оккупанты намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". Сначала его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, потом перенесли на 27 апреля. Из города уже выехало около 40% жителей.

Города и села Херсонщины живут под контролем российских оккупантов еще с первых дней масштабной войны. Рашисти стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.

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