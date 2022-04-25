Секретарь СНБО уверен, что 99% прихожан обязательно решат так, как потребуется в пользу нашего государства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что дерусификация должна состояться во всех направлениях нашей жизни, но то, что касается церкви, должны решать миряне.

Об этом он сообщил в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Я считаю, что это будут делать миряне (прекращать деятельность русской церкви в Украине - УНИАН) и они обязательно сделают. Потому что все, что связано с Москвой,... должно быть уничтожено на территории Украины. Мне удивительно, что даже в такие дни (в дни празднования Пасхи - УНИАН) некоторые народные депутаты наряжаются в поповские рясы московского патриархата и при этом они заявляют, что они являются сторонниками независимой страны. Я хочу напомнить, ... что это очень опасная вещь. У нас дерусификация должна состояться по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике и в других сферах нашей жизнедеятельности. Но то, что касается церкви, это должны миряне решать, и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как будет нужно в интересах нашего государства", - сказал Данилов.

Он отметил, что после всех смертей, убийств и других преступлений, которые совершили оккупанты в Украине, влияние России, начатое Харьковскими соглашениями, должно быть прекращен.

"Потому что этот рашизм, который начал с 2010 года накатываться на нашу Украину, он должен прекратить существование... Именно в 2010 году нашу Украину постигла эта первая беда, когда экономический рашизм начал господствовать на территории нашей страны. Это были так называемые Харьковские соглашения", - отметил Данилов.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада Украины приняла Закон о десоветизации законодательства Украины (№4284). Согласно с ним, такими, что не применяются на территории Украины, признаются около 1200 актов органов власти СССР и УССР.

Сегодня глава ВР Руслан Стефанчук сообщил, что парламент пока не планирует запрещать в стране деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Стефанчук добавил, что в будущем "мы посмотрим, кто и как вел себя во время войны".

Напомним, вторая волна декоммунизации и дерусификации в Украине началась после полномасштабного вторжения России.

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