Центральный банк страны-агрессора срочно закупает 62 новые армейские палатки для своих полевых учреждений.

После своего переназначения на пост главы Центрального банка России Эльвира Набиуллина, возможно, поедет в Украину организовывать на временно оккупированных территориях так называемый рублевый денежный оборот.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Стало известно, что Центральный банк срочно закупает 62 новые армейские палатки для своих полевых учреждений. Это специальные воинские подразделения ЦБ, которые занимаются обслуживанием как воинских частей, так и организацией денежного обращения на тех территориях, где пока нет стационарных филиалов регулятора. Планируют поставить два вида палаток – АПМ-12 и палаток М-10. Эти данные свидетельствуют о быстром возможном десанте – батальоне сотрудников ЦБ, примерно в 300 человек", - отметил Гетманцев.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, бросив основные силы на штурм Киева.

После неудачного наступления террористы сосредоточились на бомбардировке других городов, терроре гражданских, в том числе путем блокирования эвакуации и подвоза продуктов, и захвате отдельных населенных пунктов.

Во всех временно оккупированных с 24 февраля селах и городах мирные жители сопротивляются захватчикам, а местные власти отказываются сотрудничать с террористами.

Так, в начале марта в Херсоне горожане сорвали пропагандистскую акцию РФ о якобы создании "Херсонской народной республики", однако от намерений организовать оккупационные администрации на местах россияне не отказались.

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