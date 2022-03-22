Когда дым рассеялся, часть херсонцев вернулась на площадь.

В Херсоне россияне применили слезоточивый газ для разгона местных жителей, которые вышли на мирный митинг против российской оккупации.

Об этом сообщает "Суспильне.Херсон".

"В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг. Военные РФ применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Когда дым рассеялся, часть херсонцев вернулась на площадь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 21 марта, в Херсоне на площади Свободы российские оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, есть раненые.

Как известно, в Херсоне ежедневно проходят митинги против российских оккупантов. На них собираются сотни людей.

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