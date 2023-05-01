Сергей Лысак отметил, что среди пострадавших трое детей.

Российские ракеты во время ночной атаки попали в гражданскую застройку в Днепропетровской области. В результате удара пострадали 25 человек, среди них - трое детей.

"Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадания. Досталось Павлоградскому району. Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое – дети", - сообщил руководитель военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, в Павлограде повреждено промышленное предприятие, в результате чего вспыхнул пожар, который спасатели уже ликвидировали. При этом он отметил, что в жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов.

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"Есть разрушения и в громадах района. В Вербковской – побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа", - подытожил чиновник.

Ракетная така России 1 мая - что известно

В ночь на 1 мая российские оккупанты устроили масштабную ракетную атаку. Сигнал об опасности прозвучал по всей территории Украины. В некоторых областях работало ПВО.

На утро 1 мая глава КГВА Сергей Попко сообщил, что силы ПВО, по предварительным данным, уничтожили все российские ракеты и БПЛА. При этом он указал, что информации о жертвах и разрушениях жилых объектов или инфраструктуры нет.

Всего силы противовоздушной обороны Украины во время массированной ракетной атаки РФ в ночь на 1 мая уничтожили 15 крылатых ракет из 18.

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