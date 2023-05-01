Сергей Попко отметил, что обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации.

Российские оккупанты в ночь на 1 мая совершили очередную массированную воздушную атаку Украины. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силы ПВО уничтожил все вражеские ракеты и БПЛА.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс). В столице тревога продолжалась около 3-х часов. Рашисты еще раз атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются", - говорится в сообщении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Он отметил, что информации о жертвах и разрушениях жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано

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"Информация проверяется и дополняется. Спасибо силам противовоздушной обороны за службу и защиту Киева!" - указано в сообщении.

Война в Украине - как прошла ночь на 1 мая

В ночь на понедельник, 1 мая, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сигнал об опасности прозвучал во всех областях и продлился более трех часов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать оповещения об опасности.

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