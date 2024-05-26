По словам главы ОВА, проводится эвакуация жителей.

В ночь на 26 мая 2024 года российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В частности, враг бил со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и носителей ракет "Кинжал" МиГ-31К.

В результате вражеской атаки в Винницкой области есть попадание в жилой дом. Пострадали люди. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"В Винницкой области в результате вражеской атаки есть попадание в жилой дом. 3 человека пострадали", – говорится в сообщении. Видео дня

По словам главы ОВА, проводится эвакуация жителей. На месте работают все соответствующие службы.

Обновлено: Врачи диагностировали легкую степень тяжести у всех пострадавших. Все отказались от госпитализации, добавил впоследствии Сергей Борзов.

Атаки РФ по Украине

Ночью 26 мая российские оккупанты выпустили по Украине ракеты с самолетов Ту-95МС. Кроме того, враг поднимал в воздух носители ракет "Кинжал" – МиГ-31К. В Воздушных силах фиксировали пуски этих ракет.

Под вражеским ударом 25 мая была Харьковская область. Враг обстрелял гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Погибли люди, известно о десятках пострадавших. Еще 17 человек считаются пропавшими без вести. Под вражеский удар попал и Центральный парк города.

Впоследствии Харьков снова атаковали оккупанты – уже в четвертый раз за день. Враг ударил по центральной части города. По данным Харьковской областной прокуратуры во время этой атаки пострадали 20 человек – несовершеннолетний, 11 мужчин и 8 женщин.

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