На предыдущий массированный удар 29 декабря Россия потратила более $1,27 миллиарда.

РФ потратила на массированную ракетную атаку по Украине 2 января около 620 миллионов долларов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ и собственные расчеты.

Отмечается, что, по предварительным данным, 2 января оккупанты применили против Украины 99 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА.

В первой волне враг атаковал "шахедами". Все 35 ударных БпЛА "Shahed-136/131" уничтожены.

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Утром враг применил стратегическую авиацию-бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов запустили не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Также зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К. Кроме того, враг атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера – 12-ю ракетами Искандер-М/С-300/С-400. Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

При этом украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".

"Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает их стоимость в примерно $620 млн. Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, "Калибр" – $6,5 млн, "Искандер" – $3 млн, "Оникс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн, Х-55 – $2 млн, Х-555 – $4 млн, Х-47 "Кинжал" – $15 млн, Shahed-136 – $50 000", - пишет издание.

Ракетная атака на Украину

Утром, 2 января, российские оккупанты атаковали Украину сначала "шахедами", а затем "Кинжалами" и другими ракетами.

Основное направление удара пришлось на Киев, где ПВО сбила более 6 десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал", и Харьков.

В результате ударов известно о почти сотне пострадавших в Киеве и Харькове, среди которых дети. Также несколько человек погибли.

Предыдущий такой масштабный удар страна-агрессор осуществила 29 декабря. Тогда российские войска применили более 150 средств воздушного нападения, общая стоимость атаки превысила 1,27 миллиарда долларов.

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