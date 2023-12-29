Массированный удар России по Украине 29 декабря мог обойтись оккупантам в 1,273 миллиарда долларов, пишет ЭП со ссылкой на оценку стоимости российских снарядов по открытым данным и от Forbes.
Напомним, как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по предварительным данным, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения:
- 36 ударных БпЛА Shahed-136/131;
- восемь крылатых ракет Х-22/Х-32;
- около 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 14 ракет С-300/С-400/"Искандер-М";
- пять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- одну ракету Х-59.
Отмечается, что гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 миллионов долларов и выше. А дроны Shahed-136/131 - от $20 тысяч до $50 тысяч за единицу. Стоимость одной ракеты Х-101 составляет 13 миллионов долларов, общая стоимость выпущенных ракет - $1,17 млрд.
Ракетный удар 29 декабря - в ГУР раскрыли план Кремля
Как писал УНИАН, Главное управление разведки Украины заявило, что раскрыло план Кремля касательно войны в 2024 году.
Там выяснили, что приближенные к Кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для "более эффективного" продолжения боевых действий.