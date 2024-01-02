Силы ПВО также сбили 62 из 73 крылатых ракет.

В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было 29 декабря 2023 года, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Атакована гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара – столица Украины", - написал он в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что в первой волне оккупанты атаковали "шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных БпЛА "Shahed-136/131" были уничтожены противовоздушной обороной.

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Утром враг применил стратегическую авиацию-бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубежи пуска около 6:00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. С 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера – 12 ракетами, которые летели по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400. Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

"По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения - ракет разных типов", - отметил Залужный.

По словам главнокомандующего, Силами и средствами Воздушных Сил, при взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;

3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Залужный поблагодарил воинов противовоздушной обороны за работу.

Ракетная атака 2 января - что известно

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по последней информации в результате российской массированной ракетной атаки погибли 4 человека, 92 ранены. По словам Зеленского, абсолютное большинство ракет было направлено по гражданским объектам.

В результате атаки в Киеве было повреждена воздушная линия, без напряжения остались ряд подстанций - были обесточены 259 тысяч точек учета.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетную атаку России, призвав поддержать Украину.

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