Подключить все человечество к интернету не удастся до 2050 года

Половина населения планеты уже имеет доступ к сети, но предоставить его другой половине будет значительно труднее.

Определенные части мира не будут иметь доступа к интернету на протяжении нескольких последующих десятилетий, если не будет значительных международных усилий по улучшению образования, интернет-грамотности и построения инфраструктуры для широкополосного доступа.

Как пишет The Guardian, половина человечества уже пользуется сетью. Но из-за нехватки специалистов и инвестиций ООН не сможет достичь цели и добиться глобального подключения. В организации считают, что если 90% человечества смогут выходить онлайн, это будет означать, что глобальное подключение установлено. Но эксперты полагают, что это произойдет не ранее 2050 года, а может и позже.

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Мрачная оценка отражает серьезный цифровой раскол, который возник между теми, кто пользуется благами интернета ежедневно и теми, кому не хватает навыков и денег для подключения или в их регионе просто не существует никакого интернета.

"Не должно быть никаких иллюзий, что мы как-то сможем магическим образом подключить всех на свете к интернету", - сказал исполнительный директор World Wide Web Foundation Адриан Ловетт.

По его мнению, тот факт, что половина человечества не имеет доступа к сети, создаст серьезные проблемы в будущем.

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"Если кто-то не имеет подключения в то время, как у большинства жителей планеты оно есть, происходит маргинализация таких людей. И не исключено, что она будет более тяжелой и суровой, чем все предыдущие случаи", - добавил он.