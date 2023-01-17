Министр обороны РФ заявил, что масштабные изменения состава ВС РФ будут проводиться в 2023-2026 годах.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировки войск в Украине провел совещание с заместителями Министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения Президента РФ об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн. военнослужащих.

Как пишет издание "Медуза", Шойгу заявил, что гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил.

В РФ решили создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на оккупиронных территориях. Сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ. Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

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Министр обороны РФ заявил, что масштабные изменения состава ВС РФ будут проводиться в 2023-2026 годах.

"Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления РФ, которые будут проводиться в течение 2023 - 2026 годов, потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных Сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил) принятия соответствующих компетентных решений", - добавил Шойгу.

Мобилизация в РФ: подробности

Украинская разведка сообщала, что уже 15 января страна-агрессор, которая несет значительные потери в войне против Украины, может начать новую волну мобилизации.

Кремль, как извещали в Генштабе ВСУ, уже принимает меры для предотвращения массового побега мужчин. Параллельно уменьшается количество оснований для отсрочки от мобилизации.

Как сообщает британская газета The Times, ссылаясь на данные западной разведки, Российская Федерация готовится объявить новую волну мобилизации с целью отправить на фронт до 500 тысяч человек.