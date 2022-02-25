Похоже, президент страны-агрессора не настроен на переговоры с украинской властью.

В пятницу, 25 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к украинским военнослужащим.

Он повторил свою "мантру" о "неонацистах" и "бандеровцах" в Украине.

"Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться", - сказал он.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Говоря на русском языке, он сказал: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей".

РосСМИ подтвердили якобы готовность развязавшего кровавую войну Путина к переговорам с Украиной.

Позже Песков заявил, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной.