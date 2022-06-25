Ни переворот в РФ, ни изменение позиции Путина в ближайшее время не произойдут.

Президент РФ Владимир Путин понимает, что война в Украине станет войной на истощение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Путин имеет для себя свою цель и он плавно к ней идет. Он проводит исторические параллели с Российской империей, с Петром I, который вывел Россию в Европу. Он уже говорит о войне России со Швецией, которая длилась 21 год. То есть он уже осознает, что эта война, которую он развязал, не закончится через две недели, как он этого хотел. Он понимает, что это будет война на истощение, так же как и мы это понимаем. Его план – шаг за шагом забирать наши территории и потом что-то с ними делать", - отметил он.

По словам Скибицкого, ни переворот, ни изменение его позиции в ближайшее время не произойдут. По крайней мере до конца этого года.

"Все будет зависеть от состояния его здоровья. Но это также речь идет о 2-3 года. Соответственно, время играет на руку оккупантов и они это понимают. Даже если взять по количеству населения-ресурс Российской Федерации гораздо больше", - добавил он.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон заявил, что Путин не хочет переговоров, а намерен сделать "новый Грозный" в крупных городах Украины.

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