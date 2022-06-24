Он предупредил, что такой сценарий станет катастрофой, которая, вероятно, придаст смелости президенту РФ Путину.

Страны G7 и союзники по НАТО не должны поощрять Украину соглашаться на невыгодные условия мира в то время, как жестокая война России затягивается.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Politico.

Джонсон повторил свое беспокойство тем, что сейчас в мире наступило много усталости от Украины. Он призвал западные государства "дать украинцам стратегическую выносливость".

"Мое послание коллегам по G7 и НАТО в частности... сейчас не время договариваться и поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагают отказаться от части территории в обмен на прекращение огня", – выразил мнение Джонсон.

Он предупредил, что такой сценарий станет катастрофой, которая, вероятно, прибавит смелости президенту России Владимиру Путину и нанесет миру дополнительные экономические убытки.

"Пришло время признать, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе, в Северодонецке, а затем в районе сухопутного моста на юге", – добавил он.

Кроме этого Джонсон подчеркнул важность продовольственной безопасности. "Некоторые из беднейших стран мира абсолютно зависят от поставок зерна из Украины", – сказал Джонсон.

Он исключил отправку флота для разблокирования экспорта украинского зерна, но подчеркнул необходимость найти способ его вывоза.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что его страна готова помочь Украине с разминированием побережья Черного моря и вывозом зерна.

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