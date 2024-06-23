Глава ГУР обещает приложить усилия, чтобы рядовые россияне почувствовали, что их страна находится в состоянии войны.

Россия не почувствует на себе последствия войны, пока боевые действия локализованы в Украине. Именно поэтому войну надо переносить на российскую территорию, заявил в интервью изданию The Philadelphia Inquirer глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Он отметил, что Украина не может воевать мясными штурмами, как Россия, хотя бы учитывая численное преимущество страны-агрессора. Именно поэтому, по мнению Буданова, так важно внедрять технические инновации на поле боя.

"Технологии будут иметь достаточно важное значение в этой войне, чтобы мы не вели войну до последнего гражданина", - подчеркнул он.

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Вместе с тем именно новейшие технологии Буданов считает ключевым инструментом для нанесения ударов вглубь непосредственно самой России.

"Я выступаю за это с первых дней войны, открыто говоря, что пока война будет ограничена нашей территорией, она не повлияет на Россию. Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и будем идти дальше, чем больше у нас будет ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать", - подчеркнул он.

Глава украинской разведки признал, что на текущем этапе эти дальние удары еще не являются критическими для России. Но они уже привели к тому, что рядовой житель европейской части РФ "точно знает и чувствует, что война продолжается, и сам пережил некоторые взрывы".

"Это влияет, даже в небольшом масштабе, на их моральное состояние", - убежден глава ГУР.

"Хлопок" в России: последние новости

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе украинские ракеты атаковали две нефтебазы - в Азовском районе Ростовской области и в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате атаки возник пожар, были повреждены технические помещения и трубопровод. По предварительным данным, объект атаковали украинскими ракетами "Нептун".

А за несколько дней до того в Министерстве обороны РФ пожаловались на массированную атаку дронов. Якобы за одну ночь им удалось сбить аж 87 беспилотников над несколькими областями РФ и временно оккупированным Крымом.

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