Национальная гвардия может защитить Путина от тех внутренних протестных настроений, которых он так боится.

Экс-глава отечественной внешней разведки, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк говорит, что не слышал о покушениях на жизнь глава Кремля Владимир Путина. Об этом он сказал в интервью канала 1+1, отметив, что Путин сейчас очень придирчиво относится к своей безопасности.

Разведчик подчеркнул, что не слышал ни о каком таком покушении.

"Если бы было известно, то это было бы известно всему миру. Но Путин сегодня действительно очень придирчиво относится к своей безопасности. И руководители его личной безопасности - они являются наиболее доверенные к нему. И они сегодня возглавляют направления в силовых структурах. Тот же Золотов, который был руководителем охраны Путина, сегодня является руководителем Национальной гвардии. Потому что именно Национальная гвардия может защитить Путина от тех внутренних протестных настроений, которых он так боится", - отметил Кондратюк.

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Относительно того, сейчас ли Путин единолично принимает решение или прислушивается к кому-то, Кондратюк отметил, что круг общения главы Кремля сейчас "слишком узкий".

"Возможно там есть несколько человек. Но их функции на сегодня - не влиять на его решения, а обеспечивать их реализацию. Почему? Потому что человек, мнение которого не совпадает с мнением Путина, попадает сразу в "черный" перечень, лишается доступа к Путину, всех привилегий, на том его карьера заканчивается. Люди просто не рискуют говорить, что на самом деле происходит. А те люди, которые ему докладывают, уже понимая его видение и зная мысли, просто доносят информацию только ту, которую он хочет слышать", - сказал Кондратюк.

Другие заявления Кондратюка - детали

Россия потеряла значительную часть своих агентов, которые были завербованы задолго до полномасштабного вторжения в Украину, считает Кондратюк. По его мнению, Путин принял решение атаковать Украину еще в 2004 году, а команда готовиться к "операции" была отдана в 2014.

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