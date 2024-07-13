Украинская сторона добилась, чтобы РФ вывела свои корабли от берегов Крыма как можно дальше, подчеркнул глава ГУР.

У руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова спросили, может ли Крымский мост упасть в 2024 году, на что он ответил, что это вопрос к Генштабу Вооруженных сил Украины.

Глава ГУР МО поделился в интервью NV, что его ведомство по этому вопросу делает "свою запланированную работу". "Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма", - сказал собеседник.

Буданов подчеркнул, что Крымский мост надо разрушить. "...мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше. В Очамчиру (новый российский порт на территории Абхазии, - Ред.)? Прекрасно!", - заявил глава военной разведки.

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В начале июля командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа говорил, что через Крымский мост происходит поставка оружия, техники и оборудования для оккупационной армии РФ на фронт, поэтому этот объект - военная цель, которую надо ликвидировать.

По данным партизанского движения "Атеш", среди оккупантов "гуляют" слухи, что Силы обороны Украины создают "ударный кулак", чтобы осуществить прорыв в сторону пока еще оккупированного Россией Крыма.

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