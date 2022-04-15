Александр Мусиенко считает, что среди россиян пытаются нагнетать истерию.

Обвинения Российской Федерации в адрес Украины в обстрелах приграничных областей – провокация. Удары по приграничным селам не несут никакой военной необходимости для украинской стороны.

Об этом рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии ТСН.

"На мой взгляд, то, что происходит в приграничных российских областях, в частности последние инциденты не имеют никакой военной необходимости. Если слушать российскую пропаганду, то удары нанесли по жилым кварталам, но это прерогатива российской армии – воевать с мирным населением. ВСУ не наносят удары по жилым кварталам и не ставят перед собой цель уничтожение гражданских целей или нанесения вреда мирным жителям", - отметил эксперт.

По его словам, это может быть провокация российских спецслужб и военных для нагнетания истерии и разжигания ненависти в российском обществе, чтобы объяснить, зачем вводить военное положение в РФ и, к примеру, оглашения общей мобилизации.

Взрывы в Белгороде - что известно

30 марта и 1 апреля в Белгороде прошла серия взрывов на складах боеприпасов и нефтебазе, что привело к уничтожению значительных запасов топлива. 2 апреля следком РФ начал уголовное производство по факту пожара на белгородской нефтебазе. Российские следователи утверждают, что два боевых вертолета незаконно вторглись с территории Украины в воздушное пространство РФ, произвели не менее 4 авиаударов по нефтебазе Белгорода.

При этом аналитики из Conflict Intelligence Team выяснили, что снаряд, попавший в нефтебазу, был выпущен со стороны России.

3 апреля в Томаровке Белгородской области прогремели еще два взрыва с последующим падением обломков.

12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об еще одном инциденте, в результате которого возле границы с Украиной серьезно повреждены железнодорожные пути.

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