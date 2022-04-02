Тем временем аналитики нашли доказательства непричастности Киева к инциденту.

Следком Российской Федерации начал уголовное производство по факту пожара на белгородской нефтебазе.

Как сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости", инцидент квалифицирован как теракт, совершенный украинскими военными.

Российские следователи утверждают, что два боевых вертолета незаконно вторглись с территории Украины в воздушное пространство РФ, произвели не менее 4 авиаударов по нефтебазе Белгорода.

Ранее сегодня аналитики из Conflict Intelligence Team выяснили, что снаряд, попавший в нефтебазу, был выпущен со стороны России.

"Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит, с территории России", – говорится в сообщении.

Размеры оставшейся после взрыва воронки, по мнению CIT, говорят о том, что "это может быть крылатая ракета 9М728 ОТРК "Искандер-М", какие имеются на вооружении российской армии и каких не использует Украина.

"Мы не уверены в этом опознании. Так или иначе, нам неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет в этом конфликте, а украинская баллистическая ракета прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада. Кроме того, по словам белгородского губернатора Гладкова, еще одно похожее попадание имело место в то же время неподалеку от Ясных Зорь Белгородской области. Учитывая, что Ясные Зори находятся примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание относится к тому же инциденту", – пишет исследователи.

В Conflict Intelligence Team отмечают, что не могут точно определить причину происшествия и у них есть несколько версий.

"Мы не можем однозначно утверждать, стал причиной инцидента сбой, который вызвал сход ракеты с курса, или ошибка наведения. Учитывая то, что это событие почти не освещалось в российских федеральных СМИ, намеренная российская провокация с запуском ракеты по российской территории с целью обвинить Украину представляется нам маловероятной. Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу (и, возможно, некоторые другие объекты), мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту)", – подчеркнули аналитики.

Уничтожение нефтебазы в Белгороде

Как писал УНИАН, утром 1 апреля в российском городе Белгород загорелась нефтебаза. На фоне этого жители региона начали массово запасаться топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гудков попытался успокоить граждан и заверил, что в регионе у компании "Роснефть" две нефтебазы: в Белгороде и Губкине.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что уничтожение нефтебазы в российском Белгороде - работа двух украинских боевых вертолета Ми-24.

Официальных подтверждений причастности украинских военных к пожару на нефтебазе не было.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к авиаудару по нефтебазе в российском городе Белгород.

Министерство обороны также не подтверждает информацию об авиаударе по нефтебазе в российской Белгороде и подчеркивает, что Украина не несет ответственность за происшествия в России.

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