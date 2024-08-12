Захватчики пытаются продвигать тему атомных станций на первый план.

Россияне своей провокацией на ЗАЭС пытаются создать иллюзию, что продвижение ВСУ угрожает Курской АЭС.

"Вчера, 11 августа, появилась информация, что на Запорожской АЭС пошел черный дым. Потом выяснилось, что эти события происходили где-то в километре от атомных блоков, а именно на градирне, которая является установкой для охлаждения воды. Эти градирни враг использует для хранения техники, боеприпасов и прочего, то есть для прикрытия своих военных возможностей. Действительно там были взрывы, сообщалось, что пошел черный дым, после чего и МАГАТЭ заволновалось, говоря, что это создает потенциальные риски безопасности", - рассказал в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец

По его мнению, захватчики пытаются обвинить украинскую сторону в обстрелах, а это не соответствует действительности. Эксперт отметил, что создается впечатление, будто россияне специально сейчас раздувают тему атомных станций на фоне продвижения Сил обороны в Курской области.

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"Чтобы каким-то образом потом сместить акценты на то, что продвижение украинских войск угрожает Курской АЭС. Пока игра не понятна, но тематика атомных станций сейчас выходит на первый план. Посмотрим, какие аргументы или историю россияне придумают дальше", - добавил Згурец.

Пожар на Запорожской АЭС - детали

12 августа в Никопольской районной военной администрации обнародовали фото большого столба дыма на территории станции. Глава РВА сообщил, что гореть могут шины, которые подожгли в градирне.

На пожар отреагировали президент Украины Владимир Зеленский, а также эксперты МАГАТЭ. Последние заявили, что слышали перед этим многочисленные взрывы.

При этом недавно стало известно, что российские военные возводят оборонительные линии вокруг Курской атомной электростанции.

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