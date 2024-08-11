По его данным, сейчас радиационные показатели в норме.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар на территории Запорожской атомной электростанции, которая находится в российской оккупации.

Он обнародовал видео пожара в своем Telegram-канале. Зеленский отмечает, что сейчас радиационные показатели в норме, однако в целом ситуация, в которой российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, не может быть нормальной.

"Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", - добавил президент.

Пожар на Запорожской АЭС

Вечером в Никопольской районной военной администрации обнародовали фото большого столба дыма на территории станции.

Глава РВА сообщил, что гореть могут шины, которые подожгли в градирне - сооружении для охлаждения воды атмосферным воздухом. Он считает, что российские захватчики могли совершить провокацию, чтобы заставить людей паниковать.

Отмечается, что АЭС сейчас работает в штатном режиме. Оккупанты никаких заявлений не делали.

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