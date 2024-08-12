Госслужба по чрезвычайным событиям информирует, что изменений радиационного состояния не происходило.

Эксперты МАГАТЭ заявляют, что слышали многочисленные взрывы перед началом пожара на территории Запорожской атомной электростанции.

Официальное заявление опубликовано на странице Международного агентства по атомной энергии в микроблоге X. Сообщается, что вечером их эксперты "стали свидетелями сильного темного дыма, исходившего из северной зоны ЗАЭС после многочисленных взрывов".

"Команда получила сообщение от ЗАЭС о вероятной атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке. О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", - добавили в агентстве. Видео дня

Согласно последним данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, радиационная ситуация на территории страны стабильная, превышений не зафиксировано.

"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не выявлено. Радионуклидов техногенного происхождения, свидетельствующих о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксировано", - говорится в Teleram-канале ГСЧС.

Пожар на Запорожской АЭС

О возгорании на территории станции стало известно вечером. Никопольская РВА сообщила, что оккупанты могли поджечь шины в градирне, чтобы вызвать панику у людей.

Российская сторона обвинила Украину в обстреле, в результате которого якобы и произошел пожар. В то же время военный аналитик Ян Матвеев считает невозможным пожар в градирне. Он также склоняется к мнению, что россияне просто подожгли шины.

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