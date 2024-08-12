Эксперты МАГАТЭ заявляют, что слышали многочисленные взрывы перед началом пожара на территории Запорожской атомной электростанции.
Официальное заявление опубликовано на странице Международного агентства по атомной энергии в микроблоге X. Сообщается, что вечером их эксперты "стали свидетелями сильного темного дыма, исходившего из северной зоны ЗАЭС после многочисленных взрывов".
"Команда получила сообщение от ЗАЭС о вероятной атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке. О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", - добавили в агентстве.Видео дня
Согласно последним данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, радиационная ситуация на территории страны стабильная, превышений не зафиксировано.
"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не выявлено. Радионуклидов техногенного происхождения, свидетельствующих о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксировано", - говорится в Teleram-канале ГСЧС.
Пожар на Запорожской АЭС
О возгорании на территории станции стало известно вечером. Никопольская РВА сообщила, что оккупанты могли поджечь шины в градирне, чтобы вызвать панику у людей.
Российская сторона обвинила Украину в обстреле, в результате которого якобы и произошел пожар. В то же время военный аналитик Ян Матвеев считает невозможным пожар в градирне. Он также склоняется к мнению, что россияне просто подожгли шины.