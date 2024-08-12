Уровень радиации в Никопольском районе, откуда фиксировали пожар, в норме.

На территории Запорожской атомной электростанции прекратился пожар, который накануне возник из-за действий российских оккупантов. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, уровень радиации в Никопольском районе, откуда фиксировали пожар, в норме.

Также он добавил, что враг атаковал два района области: бил из артиллерии.

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"До полуночи продолжал целиться по Никопольщине. Ударил и с самого утра. Попал по Никополю, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. Под ударом также была Грушевская община, что на Криворожье. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", - написал Лысак.

Пожар на Запорожской АЭС - детали

Вечером в Никопольской районной военной администрации обнародовали фото большого столба дыма на территории станции. Глава РВА сообщил, что гореть могут шины, которые подожгли в градирне - сооружении для охлаждения воды атмосферным воздухом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар на территории Запорожской атомной электростанции, которая находится в российской оккупации.

Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали многочисленные взрывы перед началом пожара на территории Запорожской атомной электростанции.

Официальное заявление опубликовано на странице Международного агентства по атомной энергии в микроблоге X. Сообщается, что вечером их эксперты "стали свидетелями сильного темного дыма, выходившего из северной зоны ЗАЭС после многочисленных взрывов".

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