Россияне роют окопы вокруг Курской АЭС, - BBC

Журналисты проанализировали фотографии, которые подтверждают возведение оборонительных линий возле станции.

Российские военные возводят оборонительные линии вокруг Курской атомной электростанции.

Как пишет BBC, в сети появились фото, на которых видно, что россияне роют оборонительные траншеи возле Курской АЭС. Украинские силы уже в пределах 50 км от объекта.

На спутниковых снимках, сделанных вчера, и снимках, сделанных несколькими днями ранее, видно несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.

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Россияне боятся потерять Курскую АЭС

Как писал УНИАН, у россиян фактически не было значительных резервов в Курской области на момент начала украинской наступательной операции. Как признался один российский военный, все танковые, артиллерийские и дроновые подразделения были отправлены на фронт.

Менее чем в 100 км от района украинского наступления расположена Курская АЭС. Российские оппозиционные СМИ пишут, что сейчас объект охраняют только женщины, а у руководства станции нет плана на случай удара.

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