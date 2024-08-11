Людей предупреждают, что россияне могли устроить провокацию.

Российские оккупанты подожгли в градирне Запорожской атомной электростанции большое количество автомобильных шин.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Он отмечает, что это неофициальная информация, которую он получил от источников с противоположного берега.

"Россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Возможно, это провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации. Успокойтесь, пожалуйста", - написал он. Видео дня

ЗАЭС в оккупации

Как известно, Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских оккупационных войск с начала марта 2022 года.

Международное агентство по атомной энергии направляет на станцию собственных сотрудников, однако признало, что не может повлиять на ее статус. Также они сообщали, что обеспечить безопасность атомной электростанции невозможно.

По данным мэра Энергодара, на территории ЗАЭС находилось около тысячи солдат российской армии и несколько тысяч российских работников.

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