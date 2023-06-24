Чем дольше РФ будет держать свои силы на украинской земле, тем больше хаоса и проблем получит, предупредил президент.

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал мятеж, который в России устроил главарь частной российской компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Тот, кто выбирает путь зла, занимается саморазрушением, написал глава украинского государства в Telegram. Украинский лидер отметил, что полномасштабная слабость РФ очевидна.

"Каждый, кто выбирает путь зла, - разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны - но не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды". Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - отметил он.

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По словам Зеленского, российская сторона долго маскировала собственную слабость и глупость своего правления пропагандой, а "теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не спрячешь".

"И все это - один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что наше государство может защитить европейцев от расползания российского хаоса и зла.

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По состоянию на субботу, 24 июня, известно, что члены ЧВК "Вагнер" контролируют Ростов-на-Дону и город Воронеж. По сведениям СМИ, наемники двигались в направлении Москвы. В Воронеже, Москве и Московской области уже ввели контртеррористическую операцию.

Стоит отметить, что "вагнеровцы" начали активно действовать на территории РФ после того, как Евгений Пригожин обвинил подконтрольных российскому Минобороны солдат в обстреле позиций его прихвостней. Мятеж в РФ якобы стартовал для того, чтобы наказать российское военное руководство за ликвидированных российских оккупантов.

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