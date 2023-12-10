Противник потерял, в частности, 10 боевых бронированных машин, поделился Генштаб Вооруженных сил Украины.

Потери России в Украине за сутки увеличились на 700 оккупантов, кроме того, ликвидировано немало вражеской техники и вооружения.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что общие потери врага на 10 декабря 2023 года в живой силе составляют примерно 338 820 противников. В частности, уничтожено 10 боевых бронированных машин противника и четыре танка.

РФ также потеряла шесть артиллерийских систем, одну крылатую ракету, 25 единиц автомобильной техники и автоцистерн и три единицы спецтехники.

Видео дня

Напомним, потери врага на 9 декабря 2023 года ориентировочно составляли 338 тысяч 120 оккупантов.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян - вот что надо знать

Утром 10 декабря Генштаб ВСУ поделился, что в течение суток на фронте между нашими воинами и оккупантами произошло 60 боевых столкновений. В частности, на Авдеевском направлении Силы обороны Украины успешно отразили 19 атак со стороны противника.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал, что для россиян Авдеевка - "фетиш №1". Эксперт отметил, что оккупанты не смогли захватить город тем способом, которым это изначально планировали сделать, и фактически "вынуждены перейти к плану Б".

Вас также могут заинтересовать новости: