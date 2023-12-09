Российское командование считало Авдеевку легкой "добычей", поделился эксперт.

Для российских оккупантов город Авдеевка Донецкой области - "фетиш №1". Противники не смогли захватить этот населенный пункт тем способом, которым это сначала планировали сделать, и сейчас фактически "вынуждены перейти к плану Б".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о запасном плане врага в эфире канала "FreeДом". По его словам, захватчики могут действовать так: "…именно пробовать своими наступлениями вдоль линии обороны по линии боестолкновений, фактически те локации, которые уже давно у всех на слуху".

Эксперт добавил, что командование россиян считало Авдеевку легкой "добычей" - рассчитывали ее окружить, перерезав основную логистику. "…И они посчитали, что для них это будет легкая победа, если сконцентрировать довольно-таки серьезный ударный потенциал. Но получилось не так, как планировалось… Для них есть идея фикс, фетиш номер один - это Авдеевка", - подчеркнул аналитик.

Видео дня

Важные новости - Авдеевка продолжает находиться в центре внимания

Российские оккупанты осенью 2023 года начали активно штурмовать Авдеевку и несли огромные потери. Украинские воины продолжают давать достойный отпор противнику.

Ветеран российско-украинской войны - майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман поделился, что на Авдеевском направлении среднесуточные потери противника составляют 931 оккупант, а во время штурма Бахмута Россия теряла 776 захватчиков.

Стоит отметить, что общие потери врага на 9 декабря 2023 на нашей земле уже составляют приблизительно 338 тысяч 120 оккупантов. Кроме того, РФ потеряла уже очень много техники, в том числе 10 519 боевых бронированных машин.

Вас также могут заинтересовать новости: