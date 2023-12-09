Украинские бойцы превратили в металлолом еще 6 российских танков.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 900 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 338 тысяч 120 человек личного состава.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев в Украине:

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танков - 5632 (+6 единиц за последние сутки);

боевых бронированных машин - 10519 (+11);

артиллерийских систем - 8058 (+1);

РСЗО - 919;

средств ПВО - 605;

самолетов - 324;

вертолетов - 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136;

крылатых ракет - 1585 (+14);

кораблей/катеров - 22;

подлодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 10598 (+7);

специальной техники - 1159 (+3).

При этом в Генштабе добавили, что указанные данные уточняются.

Война в Украине - ситуация на фронте 9 декабря

Как сообщал УНИАН, на фронте продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 95 боестолкновений.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отбили атаку в районе Спорного Донецкой области. На Бахмутском направлении наши воины отбили 13 атак.

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