За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 900 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 338 тысяч 120 человек личного состава.
Кроме того, РФ потеряла на поле боев в Украине:
- танков - 5632 (+6 единиц за последние сутки);
- боевых бронированных машин - 10519 (+11);
- артиллерийских систем - 8058 (+1);
- РСЗО - 919;
- средств ПВО - 605;
- самолетов - 324;
- вертолетов - 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136;
- крылатых ракет - 1585 (+14);
- кораблей/катеров - 22;
- подлодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 10598 (+7);
- специальной техники - 1159 (+3).
При этом в Генштабе добавили, что указанные данные уточняются.
Война в Украине - ситуация на фронте 9 декабря
Как сообщал УНИАН, на фронте продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 95 боестолкновений.
В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отбили атаку в районе Спорного Донецкой области. На Бахмутском направлении наши воины отбили 13 атак.