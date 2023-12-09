Украинские бойцы продолжают уничтожать врага на фронте / фото 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 900 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 338 тысяч 120 человек личного состава.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев в Украине:

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  • танков - 5632 (+6 единиц за последние сутки);
  • боевых бронированных машин - 10519 (+11);
  • артиллерийских систем - 8058 (+1);
  • РСЗО - 919;
  • средств ПВО - 605;
  • самолетов - 324;
  • вертолетов - 324;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136;
  • крылатых ракет - 1585 (+14);
  • кораблей/катеров - 22;
  • подлодок - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10598 (+7);
  • специальной техники - 1159 (+3).

При этом в Генштабе добавили, что указанные данные уточняются.

Потери России на 9 декабря / инфографика УНИАН

Война в Украине - ситуация на фронте 9 декабря

Как сообщал УНИАН, на фронте продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 95 боестолкновений.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отбили атаку в районе Спорного Донецкой области. На Бахмутском направлении наши воины отбили 13 атак.

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