Не все родственники погибших оккупантов нашли их места захоронения, их хоронят без ведома родных.

За четыре месяца кладбище наемников ЧВК "Вагнер" под Иркутском увеличился вдвое с 66 до 140 могил и перестало быть тайным. По данным российского издания "Люди Байкала", расширение его площади стоило городу 14 миллионов рублей.

По информации издания, весной о могилах наемников ЧВК "Вагнер" на Александровском кладбище знали лишь некоторые родные заключенных, которых завербовали на войну. Когда ЧВК начала нести большие потери под Бахмутом, компания не всегда сообщала родным, где похоронили погибшего.

Журналисты сообщают, родственницы заключенных искали их по чатам в телеграмме - так Ольге, пишет издание, удалось найти брата. Оказалось, что заключенного, который пошел на войну в Украину, в марте похоронили в 11 километрах от Иркутска. В ЧВК, по словам Ольги, факта захоронения не отрицали, но настаивали на том, что "не смогли дозвониться родные". Приехав на кладбище, Ольга увидела несколько десятков свежих могил с красно-черными венками.

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"Рядами лежали, и при нас еще копали могилы", - рассказывала женщина журналистам в апреле этого года.

СМИ узнали, что некоторые семьи узнали о том, что их близкие похоронены под Иркутском от журналистов. Через социальные сети авторам журнала удалось связаться с сестрой похороненного там Александра Дурнева – Ксенией. Она живет в поселке Ульятуй Забайкальского края. Услышав, что брат похоронен под Иркутском, она дозвонилась до ЧВК "Вагнер", где гибель Дурнева подтвердили.

"В апреле 2023 года удалось найти 53 могилы наемников ЧВК "Вагнер" — изначально квадрат "вагнеровцев" находился в дальнем углу кладбища, вдали от "Аллеи Героев". По словам местных жителей, лес под могилы начали вырубать в конце сентября – начале октября 2022 года", - говорится в расследовании.

Это совпадает и с данными на портале государственных закупок — в начале сентября 2022 года администрация Иркутска опубликовала на портале контракт на расчистку места под захоронение. К апрелю 2023 года город потратил почти 13 миллионов на обустройство Александровского кладбища — два с лихвой миллиона на "благоустройство новых участков под захоронения", и девять — на благоустройство захоронения "почетных граждан" - речь идет о захоронении наемников ЧВК "Вагнер".

Сначала ЧВК пыталась замалчивать появление новых и новых захоронений наемников - сестре одного из погибших в ЧВК сказали, что Александровского кладбища не существует. Евгений Пригожин в ответ на запрос Русской службы BBC, почему семьи не получали известие о похоронах наемника и о его смерти узнавали от журналистов или волонтеров, настаивал, что "все бойцы ЧВК "Вагнер", погибающие на СВО, скрываются в строгом регламенте с правилами компании".

"Если бы я хотел спрятать массовое захоронение подальше от любопытных глаз, я бы прятал на Александровском кладбище", — рассуждал в разговоре с журналистами бывший директор одного из иркутских кладбищ.

Но наемники продолжали умирать на войне, кладбища росли, масштабы захоронения скрывать становилось сложнее. Постепенно отношение и жителей, и властей к ЧВК "Вагнер" начало меняться.

По словам журналистов, Александровское кладбище продолжает расти. В настоящее время он занимает около 20 гектаров. До того, как там стали хоронить военных, захоронениями было занято около четырех гектаров. В августе 2023 года администрация Иркутска опубликовала очередной госконтракт — надо было убрать с кладбища обломки деревьев, оставшиеся после рубки. С начала войны в Украине город потратил на обустройство кладбища 14 миллионов рублей.

СМИ информирует, на середину сентября там появились 26 новых могил погибших на войне. Всего там похоронено не менее 140 погибших. Наемников ЧВК "Вагнер" больше не хоронят в дальнем углу, а хоронят вместе со всеми, включая мобилизованных и добровольцев.

При этом официальных некрологов о погибших на войне и похороненных в Иркутской области и Бурятии публикуют все меньше. Поэтому реальный масштаб потерь остается неизвестным. Из 74 похороненных с весны публично сообщали о гибели 12 человек. Это означает, что только 16% похороненных на Александровском кладбище объявлены погибшими, пишут в издании.

Растет не только кладбище, но и доходы Иркутского МУП "Ритуал", организующий похороны погибших. Чистая прибыль предприятия почти удвоилась: в 2022 году предприятие заработало 3,8 миллиона рублей против 2,1 миллиона в 2021-м, резюмировали журналисты.

Вагнер продолжает сражаться

Наемники "Вагнер" отличились в Сирии. Еще 27 августа Минобороны РФ приказало боевикам ЧВК в Сирии покинуть страну или присоединиться к ВС РФ. Сейчас в Сирии более 1500" вагнеровцев " и еще около 3000 граждан страны работают на ЧВК. По словам российских военных блогеров, "вагнеровцам" выгоднее передать свои активы Ирану, а не Минобороны РФ.

На днях стало известно, что Российская Федерация создала новую военную частную компанию. Ею, вероятно, будет заниматься под руководством Минобороны РФ генерал Сергей Суровикин, которого недавно заметили в Алжире. Россияне планируют убедить как можно больше "вагнеровцев" подписать контракт с РФ через новую частную военную компанию.

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