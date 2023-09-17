Туда хотят заманить как можно больше "вагнеровцев".

Российская Федерация создала новую военную частную компанию. Ею, вероятно, будет заниматься под руководством Минобороны РФ генерал Сергей Суровикин, которого недавно заметили в Алжире.

Как сообщает Центр нацсопротивления, Минобороны РФ отправляет своих представителей в Беларусь и африканские страны - Алжир, Мали и Судан.

Россияне планируют убедить как можно больше "вагнеровцев" подписать контракт с РФ через новую частную военную компанию.

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"Таким образом, за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между "Гардсервисом" белорусского диктатора Александра Лукашенко и новой российской ЧВК под руководством Минобороны РФ", – добавили в ЦНС.

"Вагнеровцы" и Суровикин - последние новости

Ранее ЦНС сообщал, что "вагнеровцы", отказавшиеся от контракта с Минобороны РФ, пойдут в ЧВК в Беларуси - "Гардсервис". Основная задача этой ЧВК привлечение для противодействия оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко

При этом 15 сентября появились снимки российского генерала Сергея Суровикина в Алжире. В РФ заявляли, что его назначили председателем координационного комитета "СНГ" по вопросам противо-воздушной обороны.

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