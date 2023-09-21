Сейчас в Сирии более 1500 "вагнеровцев" и еще 300 сирийцев работают на ЧВК.

Российская частная военная компания "Вагнера" покидает свои позиции в Сирии. Американские аналитики считают, что Иран может воспользоваться этим и расширить свой контроль над регионом.

Как сообщается в отчете ISW, еще 27 августа Минобороны РФ приказало боевикам ЧВК в Сирии покинуть страну или присоединиться к ВС РФ. Сейчас в Сирии более 1500 "вагнеровцев" и еще около 3000 граждан страны работают на ЧВК.

По словам российских военных блогеров, "вагнеровцам" выгоднее передать свои активы Ирану, а не Минобороны РФ.

Видео дня

"Уход "Вагнера" из Сирии дает Ирану возможность обеспечить постоянное и прибыльное присутствие там. Иран использует территорию центральной сирийской пустыни для передачи оружия и военного оборудования своим прокси через Левант", - добавили аналитики.

Отмечается, что Сирия имеет одни из крупнейших известных запасов фосфатов, которые являются ключевым ингредиентом удобрений.

Судьба "вагнеровцев" после мятежа

Как сообщал УНИАН, после мятежа западные аналитики прогнозировали, что российский президент Владимир Путин может стремиться взять под свой контроль крупные операции"вагнеровцев" в Африке и на Ближнем Востоке.

ЧВК "Вагнера" столкнулась с проблемами на африканском театре военных действий из-за напряженности с Минобороны РФ.

18 сентября СМИ писали, что 450 наемников ЧВК "Вагнер" покинули ЮАР. Их никем не заменили.

Недавно стало известно, что украинские спецслужбы, вероятно, стояли за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против ЧВК "Вагнер", поддерживающий местное ополчение, в Судане.

Вас также могут заинтересовать новости: