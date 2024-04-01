Также Силы обороны уничтожили 376 вражеских танков, 739 боевых бронированных машин, 976 артиллерийских систем, 23 РСЗО и тому подобное.

В течение марта украинские защитники уничтожили 28200 российских оккупантов и 5039 единиц вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telеgram.

"В марте 2024 года потери противника составили около 28200 человек личного состава", - заявил он.

Также, по его словам, нашими защитниками уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск.

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В частности, как проинформировал Павлюк, ВСУ "минуснули" 376 вражеских танков, 739 боевых бронированных машин, 976 артиллерийских систем, 23 РСЗО, 53 установки ПВО, один корабль, 1546 единиц автотехники, 215 единиц спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками сбито 2 самолета, а также 963 БпЛА и 145 вражеских ракет", - добавил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Потери России - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, в течение марта противовоздушная оборона сбила 326 российских беспилотников. А именно, по словам Павлюка, было уничтожено 151 БпЛА "Shahed-131/136", 45 БпЛА "Zala", 13 БпЛА "Supercam", 92 БпЛА "Ланцет", 21 БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА неопределенного типа.

В то же время, за неделю с 24 по 31 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 5420 человек личного состава противника. ВСУ за эту неделю также уничтожили 90 танков, 146 боевых бронированных машин, 195 артиллерийских систем, пять РСЗО, 20 установок ПВО, 310 единиц автотехники, 45 единиц спецтехники.

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