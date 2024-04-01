В частности, были уничтожены дроны различных типов.

В течение марта противовоздушная оборона сбила более 300 российских беспилотников. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telеgram.

"В течение марта 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения противника", - заявил он.

А именно, по словам Павлюка, было уничтожено 151 БпЛА "Shahed-131/136", 45 БпЛА "Zala", 13 БпЛА "Supercam", 92 БпЛА "Ланцет", 21 БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА неопределенного типа.

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"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул Павлюк.

Как сообщал УНИАН, за прошедшую неделю украинскими защитниками уничтожено более 5 тысяч оккупантов и 1088 единиц вооружения и военной техники противника. За неделю ВСУ уничтожили 90 танков, 146 боевых бронированных машин, 195 артиллерийских систем, пять РСЗО, 20 установок ПВО, 310 единиц автотехники, 45 единиц спецтехники. Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 56 вражеских ракет и 221 БпЛА.

В то же время, с 17 по 24 марта 2024 года армия РФ "похудела" более чем на 6 тысяч своих солдат. Кроме того, существенные потери понесли 1 тыс. 169 единиц вооружения и военной техники российских войск.

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