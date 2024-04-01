На территории от Запорожья до Одесской области наблюдается ежесуточно около 200 беспилотников разведывательного типа.

На юге Украины российская армия из-за потери определенной части своих самолетов, в частности А-50, осторожно применяет тактическую авиацию и выискивает новый рубеж запуска управляемых авиабомб. Об этом во время брифинга рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы видим, что им сложнее проводить разведку и в результате этого повысилась концентрация беспилотных разведчиков. В частности, в нашей операционной зоне, на юге - от Запорожья до Одесской области - наблюдаем ежесуточно около 200 беспилотников, как раз разведывательного типа. Они работают из акватории Черного моря, и вдоль линии боевого соприкосновения", - сказала Гуменюк.

По ее словам, захватчики с помощью беспилотников пытаются максимально собирать информацию и об отдаленных регионах от линии боевого соприкосновения, глубже в тыл.

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"Но здесь им очень существенно мешает наша система радиоэлектронной борьбы и огневая работа", - рассказала Гуменюк.

Также "самолетопад" РФ сказался и на активности российской авиации на Херсонском направлении, где враг сейчас очень осторожно использует тактическую авиацию и очень редко применяет управляемые авиабомбы.

"Но здесь мы себя не убаюкиваем - тщательно отслеживаем их активность. Понимаем - если хоть раз в неделю оккупанты пытаются напоминать Херсонскому направлению о существовании в их потенциале управляемых авиабомб, это говорит лишь об одном - они выискивают новый рубеж запуска и могут вернуться к подобным бомбардировкам", - подчеркнула пресс-секретарь.

Тем более, по ее словам, что на Запорожском направлении и Донецком, где на южных территориях есть частичная зона ответственности Сил обороны юга, российская армия пытается использовать управляемые авиабомбы, которыми поддерживает свои штурмовые группы.

Уничтожение российских самолетов

На белорусском аэродроме "Мачулище" 26 февраля 2023 года был поврежден первый российский разведывательный самолет А-50. По словам главы СБУ Василия Малюка, в него попали два ударных БпЛА. Российский самолет А-50 осуществлял глубокую радиолокационную разведку. Чиновник отметил, что ударные дроны отработали "хирургически" и навсегда вывели из строя радиолокационную систему.

На сегодня россияне решают вопрос о целесообразности использования дорогостоящего А-50. Эксперт по авиации Валерий Романенко отметил, что после сбития нескольких таких самолетов у врага возник вопрос о возможности их замены на другие средства наблюдения.

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