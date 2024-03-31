Также существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.

За неделю украинскими защитниками уничтожено около 5420 человек личного состава российских оккупантов и 1088 единиц вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telеgram. "За неделю с 24 по 31 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 5420 человек личного состава противника", - заявил он.

Также, по словам Павлюка, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.

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В частности, как сообщил командующий Сухопутных войск, ВСУ за неделю уничтожили 90 танков, 146 боевых бронированных машин, 195 артиллерийских систем, пять РСЗО, 20 установок ПВО, 310 единиц автотехники, 45 единиц спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 56 вражеских ракет и 221 БПЛА", - добавил Павлюк.

Война в Украине: потери оккупантов

За неделю с 17 по 24 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6010 человек личного состава противника.

Кроме того, существенные потери понесли 1 тыс. 169 единиц вооружения и военной техники российских войск. Речь идет о 86 танках, 161 боевой бронированной машине, 221 артиллерийской системе, одной реактивной системе залпового огня, трех установках противовоздушной обороны, 334 единицах автотехники и 55 единицах спецтехники.

Также нашими защитниками уничтожено 70 вражеских ракет и 238 БПЛА.

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